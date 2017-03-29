Гайдуков: Мировая лига по ватерполо помогает просматривать новые кадры для сборной
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков заявил, что считает главной задачей на сегодняшний день просмотр молодых игроков с прицелом на Олимпийские игры-2020, в чем помогают матчи Мировой лиги.
Во вторник россиянки проиграли по пенальти голландкам в матче Мировой лиги.
«У нас сейчас почти на 35% обновлен состав команды, нам сейчас нужно просматривать молодых игроков, думая прежде всего об Олимпиаде-2020, что мы делаем и будем делать», — сказал Гайдуков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«На игре в матче с голландками сказался еще и тот инцидент на базе “Озеро Круглое”, который был. У нас были переболевшие, даже утром перед матчем у одной из девчонок была температура», — добавил он.
На базе «Озеро Круглое», по сообщению главы Федерального
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