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28 марта 2017, 21:02 | Водные: Водное поло | ТАСС

Российские ватерполистки проиграли голландкам в квалификации Мировой лиги

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в матче квалификации Мировой лиги. Игра проходила в подмосковной Рузе.

МОСКВА 28 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в матче квалификации Мировой лиги. Игра проходила в подмосковной <span class=error>Рузе</span>. Увеличить
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Основное время завершилось вничью со счетом 10:10, в серии пенальти сильнее были голландки — 5:3.

В турнирной таблице группы A сборная России занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу.

В следующей встрече сборная России 18 апреля сыграет дома с командой Греции.
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