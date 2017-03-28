Российские ватерполистки проиграли голландкам в квалификации Мировой лиги
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в матче квалификации Мировой лиги. Игра проходила в подмосковной Рузе.
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Основное время завершилось вничью со счетом 10:10, в серии пенальти сильнее были голландки — 5:3.
В турнирной таблице группы A сборная России занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу.
В следующей встрече сборная России 18 апреля сыграет дома с командой Греции.
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