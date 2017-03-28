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28 марта 2017, 11:01 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

ФВПР приняла решение стать частью Ассоциации водных видов спорта

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президиум Федерации водного поло России (ФВПР) принял решение о выступлении организации в Ассоциацию водных видов спорта.

Заседание президиума ФВПР состоялось в Олимпийском комитете России.

Ранее высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания (ВФП) одобрил идею создания Ассоциация водных видов спорта, в которую, как планируется, войдут все федерации по водным видам спорта — водному поло, плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Три из них, кроме Всероссийской федерации плавания (ВФП), возглавляет Алексей Власенко.

Планируется, что учредительное собрание ассоциации состоится 21 апреля.
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