ФВПР приняла решение стать частью Ассоциации водных видов спорта

Заседание президиума ФВПР состоялось в Олимпийском комитете России.

Ранее высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания (ВФП) одобрил идею создания Ассоциация водных видов спорта, в которую, как планируется, войдут все федерации по водным видам спорта — водному поло, плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Три из них, кроме Всероссийской федерации плавания (ВФП), возглавляет Алексей Власенко.

Планируется, что учредительное собрание ассоциации состоится 21 апреля.