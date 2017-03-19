Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/29127322/
19 марта 2017, 7:56 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

«Финал четырех» женской Евролиги по водному поло пройдет в Киришах

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. «Финал четырех» женской Евролиги по водному поло в нынешнем сезоне пройдет в российском городе Кириши, сообщается в пресс-релизе Европейской лиги плавания (LEN).

«Финал четырех» состоится в Киришах 28—29 апреля. В полуфиналах турнира сыграют местный клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» против испанского «Матаро» и греческий «Олимпиакос» против еще одного испанского клуба «Сабадель».

Также в релизе сообщается, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2019 году примет Глазго, а «Финалы шести» Лиги чемпионов по водному поло пройдут в Генуе (2018, 2020) и Ганновере (2019, 2021). Чемпионат Европы по водному поло для игроков не старше 19 лет в 2018 году примут Минск (юниоры) и Мадейра (девушки), в 2019 году — Тбилиси (юниоры) и Волос (девушки).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Евстигнеев рад поработать с ватерполистами РФ, хоть перемены случились неожиданно

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 10 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский специалист Сергей Евстигнеев заявил, что решение по переменам в тренерском штабе мужской сборной России по водному поло случились неожиданно, но он рад возглавить команду в роли исполняющего обязанности главного тренера.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»