«Финал четырех» женской Евролиги по водному поло пройдет в Киришах
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. «Финал четырех» женской Евролиги по водному поло в нынешнем сезоне пройдет в российском городе Кириши, сообщается в пресс-релизе Европейской лиги плавания (LEN).
«Финал четырех» состоится в Киришах
Также в релизе сообщается, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2019 году примет Глазго, а «Финалы шести» Лиги чемпионов по водному поло пройдут в Генуе (2018, 2020) и Ганновере (2019, 2021). Чемпионат Европы по водному поло для игроков не старше 19 лет в 2018 году примут Минск (юниоры) и Мадейра (девушки), в 2019 году — Тбилиси (юниоры) и Волос (девушки).
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