«Финал четырех» женской Евролиги по водному поло пройдет в Киришах

«Финал четырех» состоится в Киришах 28—29 апреля . В полуфиналах турнира сыграют местный клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» против испанского «Матаро» и греческий «Олимпиакос» против еще одного испанского клуба «Сабадель».

Также в релизе сообщается, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2019 году примет Глазго, а «Финалы шести» Лиги чемпионов по водному поло пройдут в Генуе (2018, 2020) и Ганновере (2019, 2021). Чемпионат Европы по водному поло для игроков не старше 19 лет в 2018 году примут Минск (юниоры) и Мадейра (девушки), в 2019 году — Тбилиси (юниоры) и Волос (девушки).