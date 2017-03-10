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10 марта 2017, 17:32 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Евстигнеев рад поработать с ватерполистами РФ, хоть перемены случились неожиданно

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 10 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский специалист Сергей Евстигнеев заявил, что решение по переменам в тренерском штабе мужской сборной России по водному поло случились неожиданно, но он рад возглавить команду в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Президиум Федерации водного поло России (ФВПР) в пятницу проголосовал за отставку главного тренера мужской национальной команды Владимира Карабутова. Евстигнеев назначен исполняющим обязанности главного тренера. В этой должности 43-летний специалист выведет команду на матч Мировой лиги со сборной Италии 14 марта в Палермо.

«Все это неожиданно, но я с удовольствием согласился, потому что четыре года работал помощником у Эркина Шагаева, работал в юниорской сборной. Всех знаю, всех помню», — сказал Евстигнеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Команда у нас будет в оптимальном состоянии, ребята после матчи плей-офф в чемпионате России. Ничего глобально менять не будем, да и незачем, состав по большей части не изменится», — добавил он.
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