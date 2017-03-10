Евстигнеев рад поработать с ватерполистами РФ, хоть перемены случились неожиданно

Президиум Федерации водного поло России (ФВПР) в пятницу проголосовал за отставку главного тренера мужской национальной команды Владимира Карабутова. Евстигнеев назначен исполняющим обязанности главного тренера. В этой должности 43-летний специалист выведет команду на матч Мировой лиги со сборной Италии 14 марта в Палермо.

«Все это неожиданно, но я с удовольствием согласился, потому что четыре года работал помощником у Эркина Шагаева, работал в юниорской сборной. Всех знаю, всех помню», — сказал Евстигнеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».