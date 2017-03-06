Месси российских бассейнов. Девушка, которая не отдает чемпионство 14 лет

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Евгения Соболева уже 14 раз подряд выигрывала с командой «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» чемпионат России. Ей всего 28 лет, а она в статусе чемпионки — половину всей своей жизни. Мы узнали у лучшей центральной защитницы страны, как ей удалось стать чемпионкой в 14 лет, что помогло справиться с тяжелейшей травмой плеча и почему она одновременно и любит Рио-де-Жанейро, и не советует туда ездить.

14 лет и 14 титулов

— У нас команда такая: задач, кроме первого места, вообще не может быть. В начале сезона мне было тяжело физически: мы летом на Олимпиаде проделали большую работу, эмоций и сил там оставили очень много. В четвертьфинале Евролиги наконец ощутила, что вернулось боевое состояние.

— Не чувствую, что я уникальная из-за 14 чемпионских титулов. Даже не интересовалась, самая титулованная я в стране или нет. Пока это и неважно для меня. А вот когда закончу карьеру — возможно, и будет интересно.

— В меня поверили в 14 лет. В тот первый сезон выпускали на одну-две минуты, я за эти отрезки заслужила большего. Первому чемпионству я радовалась, конечно. Но дальше эмоции были сильнее, потому что рос именно мой вклад в победу.

— Меня 14-летнюю сразу воспринимали именно как игрока основного состава. Никогда не было такого, чтобы перепутали с девочкой, подающей мячи. Я вообще такой человек, что нигде не ищу и не нахожу проблем — поэтому даже в 14 лет мне было очень легко в команде.

— Впервые меня вызвал в основной состав Александр Нарица, мой нынешний тренер. Он просто сказал, что мне надо приходить на тренировки с главной командой. Александр Михайлович ничего отдельно не объяснял, я просто влилась в 14 лет во взрослый коллектив.

— К чемпионату России мы всегда относимся серьезно. Единственное — меня печалит, что этот турнир становится слабее. Это настораживает, появляются переживания за будущее водного поло в России. Не могу сказать, что конкретно происходит в других городах — какое там финансирование, как построена работа. Но молодых игроков очень мало.

— После Олимпиады в Лондоне я впервые ощутила: мне пора принимать роль того, кто помогает воспитывать молодых игроков. Потому что состав команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» значительно омолодился.

Бронза Олимпиады и страх соперников

— Когда меня спрашивают про Рио, в первую очередь отвечаю: «никогда не вздумайте туда полететь сами». Там очень грязно, неприятно — мне не понравилось.

— Я все равно как-то раз сказала, что Рио-де-Жанейро — мой любимый город, потому что мы взяли там олимпийскую медаль. Но общего впечатления это не изменило.

— Из всех мест, где мне приходилось бывать благодаря водному поло, больше всего понравилось в Мельбурне, да и вообще в Австралии. Три раза там была, и каждый — нравилось. Солнечно, чисто, люди добрые — все, что нужно.

— И когда мы боролись за выход на Олимпиаду, и когда играли за бронзу, у меня были предчувствия: сначала, что выйдем на Игры, потом — что возьмем медали в том же стиле, как попали в Рио, в серии пенальти. Оба раза была уверена, что все так и сложится, поэтому совсем не нервничала. Перед матчем такими ощущениями я, конечно, ни с кем не делюсь. А вот после — рассказываю. И девчонки верят, что такие ощущения были, потому что у многих бывают похожие впечатления.

— Бывает, по глазам соперника понимаешь: он тебя боится. И движения показательные бывают. Описать это невозможно, все на уровне ощущений. Сборная Испании на четвертьфинал Олимпиады с нами не очень уверенной выходила, например.

Тяжелая травма и главный тренер

— Первые два года после тяжелой травмы плеча я за сборную России не играла, потому что мне не хватало сил. После клубного сезона игры за национальную команду я бы не выдержала просто. Преодолела через труд — всю жизнь так.

— Я — сильный человек, я даже не рассматривала другой вариант, кроме как восстановиться и продолжить играть на топ-уровне. Не представляла себя вне водного поло.

— Из всех тренеров, с кем я работала, главный для меня — Александр Нарица. Он подключил меня к основной команде тогда, 15 лет назад, с ним же мы работаем сейчас. Это отличный тактик, у него отличные отношения с игроками. Мне с ним легко. Нарица чувствует людей, умеет подход найти. Ко мне нашел еще в 14 лет.

— Случается, мы, опытные игроки, собираем команду и настраиваем более молодых. И свои истории рассказываем, про свою карьеру.

Евгения Соболева начала коллекционировать титулы 14 лет назад. Источник: Личный архив.

Синяки и образование экономиста

— Для тренера я слишком эмоциональная, даже вспыльчивая. Конечно, я думаю о том, что будет после водного поло: но конкретного варианта для будущей жизни у меня еще нет. Только роль тренера пока отсекаю.

— В бассейн я пришла во втором классе: училась в обычной школе, хотела научиться плавать. Попросила маму записать меня в секцию плавания. Научилась, и мне стало неинтересно просто от бортика до бортика перемещаться, я стала прогуливать. Тренеры перевели меня в водное поло — там зацепило.

— Я — центральный защитник, моя работа в бассейне отличается от подвижных игроков: гораздо больше борьбы. Смотришь на свои синяки, кучу царапин — удивляешь: неужели такая жесткая борьба была? Во время игры не замечаешь, а после — себя рассматриваешь и не понимаешь. Синяки — главное, чтоб не на лице, на теле всегда есть. Да и царапины: хоть и проверяют перед матчами ногти.

— Однажды мне соперница попала пальцем прямо в глаз. Причем в такую точку, что моментально гематома образовалась, глаз закрылся. И даже когда открылся, месяц нельзя было тренироваться — потому что повредилась сетчатка. И это был товарищеский матч, на тренировочном сборе в Греции. Очень неприятно такие травмы получать, особенно когда они случаются в обычных игровых ситуациях.