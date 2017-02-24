Мужская сборная России сыграет на ЧМ-2017 в группе с финалистом Олимпиады-2016
Состоялась жеребьевка группового этапа мужского ватерпольного турнира чемпионата мира по водным видам спорта.
Сборная России попала в группу D и сыграет с США, Японией и Хорватией. Напомним, что последняя команда играла в финале Олимпиады-2016, где уступила Сербии.
Ранее стало известно, что женская сборная России сыграет в группе с Австралией, Грецией и Казахстаном.
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