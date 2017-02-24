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24 февраля 2017, 19:44 | Водные: Водное поло | Спорт-Экспресс

Мужская сборная России сыграет на ЧМ-2017 в группе с финалистом Олимпиады-2016

Состоялась жеребьевка группового этапа мужского ватерпольного турнира чемпионата мира по водным видам спорта.

Сборная России попала в группу D и сыграет с США, Японией и Хорватией. Напомним, что последняя команда играла в финале Олимпиады-2016, где уступила Сербии.

Ранее стало известно, что женская сборная России сыграет в группе с Австралией, Грецией и Казахстаном.
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Российские ватерполистки сыграют с австралийками и гречанками на старте ЧМ-2017

Российские ватерполистки сыграют с австралийками и гречанками на старте ЧМ-2017

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Российские ватерполистки сыграют с австралийками и гречанками на групповом этапе чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.
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