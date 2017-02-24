Российские ватерполистки сыграют с австралийками и гречанками на старте ЧМ-2017
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Российские ватерполистки сыграют с австралийками и гречанками на групповом этапе чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.
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Жеребьевка турнира состоялась в Будапеште 24 февраля. По ее итогам в группу А попали команды Италии, Бразилии, Канады и Китая. Группу В составили сборные Новой Зеландии, Южной Африки, Испании и США. В квартете С оказались Япония, Нидерланды, Венгрия, Франция, а в группе D — Австралия, Россия, Казахстан и Греция.
У мужчин в квартет D, в котором выступает сборная России, попали команды США, Японии и Хорватии. В группе А сыграют Бразилия, Черногория, Казахстан, Канада, в группе В — Франция, Австралия, Италия, Венгрия, в квартете С — Испания, Сербия, Греция, Южная Африка.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 16 по 28 июля 2017 года.
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