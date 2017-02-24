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24 февраля 2017, 15:16 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполистки сыграют с австралийками и гречанками на старте ЧМ-2017

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Российские ватерполистки сыграют с австралийками и гречанками на групповом этапе чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

МОСКВА 24 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Российские <span class=error>ватерполистки</span> сыграют с австралийками и гречанками на групповом этапе чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации водного поло России. Увеличить
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Жеребьевка турнира состоялась в Будапеште 24 февраля. По ее итогам в группу А попали команды Италии, Бразилии, Канады и Китая. Группу В составили сборные Новой Зеландии, Южной Африки, Испании и США. В квартете С оказались Япония, Нидерланды, Венгрия, Франция, а в группе D — Австралия, Россия, Казахстан и Греция.

У мужчин в квартет D, в котором выступает сборная России, попали команды США, Японии и Хорватии. В группе А сыграют Бразилия, Черногория, Казахстан, Канада, в группе В — Франция, Австралия, Италия, Венгрия, в квартете С — Испания, Сербия, Греция, Южная Африка.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 16 по 28 июля 2017 года.
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КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Включение грузинских команда в чемпионат России по водному поло намерены осуществить за счет средств клубов без привлечения спонсоров. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров.
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