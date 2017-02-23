Ватерпольные клубы Грузии могут быть включены в чемпионат РФ без привлечения спонсоров
КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Включение грузинских команда в чемпионат России по водному поло намерены осуществить за счет средств клубов без привлечения спонсоров. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров.
Ранее Зиннуров заявил о необходимости включения грузинских клубов в чемпионат России по водному поло для преодоления кризиса в этом виде спорта в обеих странах. Этот вопрос во время матча сборных России и Грузии по водному поло, который проходил в Казани в середине февраля, уже обсудили с представителями грузинской федерации.
«Необязательно, чтобы еще и спонсор был, у нас ни на столько вид спорта затратный. Поэтому, может быть, это получится и с помощью клубов сделать. Скажем, все равно клубы делают взносы и за счет этих взносов организовать, тем более, что каждый тур принимающая сторона организует за свой счет. Поэтому можно обойтись и малыми силами, скажем так», — сообщил собеседник агентства.
«Сейчас мы с некоторыми людьми, которые занимались как раз организацией лиги ВТБ, разговаривали, их предложения по организации этой лиги обсуждали. И вот я так думаю, все равно, как минимум, к концу этого сезона
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