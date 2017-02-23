Ватерпольные клубы Грузии могут быть включены в чемпионат РФ без привлечения спонсоров

Ранее Зиннуров заявил о необходимости включения грузинских клубов в чемпионат России по водному поло для преодоления кризиса в этом виде спорта в обеих странах. Этот вопрос во время матча сборных России и Грузии по водному поло, который проходил в Казани в середине февраля, уже обсудили с представителями грузинской федерации.

«Необязательно, чтобы еще и спонсор был, у нас ни на столько вид спорта затратный. Поэтому, может быть, это получится и с помощью клубов сделать. Скажем, все равно клубы делают взносы и за счет этих взносов организовать, тем более, что каждый тур принимающая сторона организует за свой счет. Поэтому можно обойтись и малыми силами, скажем так», — сообщил собеседник агентства.