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14 февраля 2017, 19:54 | Водные: Водное поло | Чемпионат.com

Мужская сборная России по водному поло победила Грузию в Мировой лиге

Мужская сборная России в третьем матче предварительного этапа Мировой лиги по водному поло победила в Казани команду Грузии со счётом 19:8.

Подопечные Эркина Шагаева ранее одолели в гостях грузинских ватерполистов и проиграли дома Италии. 14 марта россияне на выезде сыграют с итальянцами.

В основной этап соревнований выйдет только победитель группы С. В группах А и В выступают по четыре сборные.

Водное поло. Мужчины. Мировая лига
Предварительный этап. Европа. Группа С. 3-й тур. Казань, Россия

Россия — Грузия — 19:8 (4:2, 6:3, 3:1, 6:2).
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