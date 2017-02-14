Мужская сборная России по водному поло победила Грузию в Мировой лиге

Подопечные Эркина Шагаева ранее одолели в гостях грузинских ватерполистов и проиграли дома Италии. 14 марта россияне на выезде сыграют с итальянцами.



В основной этап соревнований выйдет только победитель группы С. В группах А и В выступают по четыре сборные.



Водное поло. Мужчины. Мировая лига

Предварительный этап. Европа. Группа С. 3-й тур. Казань, Россия



Россия — Грузия — 19:8 (4:2, 6:3, 3:1, 6:2).