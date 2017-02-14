Мужская сборная России по водному поло победила Грузию в Мировой лиге
Мужская сборная России в третьем матче предварительного этапа Мировой лиги по водному поло победила в Казани команду Грузии со счётом 19:8.
Подопечные Эркина Шагаева ранее одолели в гостях грузинских ватерполистов и проиграли дома Италии. 14 марта россияне на выезде сыграют с итальянцами.
В основной этап соревнований выйдет только победитель группы С. В группах А и В выступают по четыре сборные.
Водное поло. Мужчины. Мировая лига
Предварительный этап. Европа. Группа С. 3-й тур. Казань, Россия
Россия — Грузия — 19:8 (4:2, 6:3, 3:1, 6:2).
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