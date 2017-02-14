Зиннуров: Создание совместной лиги среди ватерполистов России и Грузии необходимо

В текущем сезоне в чемпионате России по водному поло выступают казахстанская «Астана» и минский РЦОП.

«Кризис в грузинском и российском ватерполо есть. Его необходимо решать совместными усилиями — и клубами, и сборными. В какой-то момент подошло то время, когда нужно создать совместную лигу, где играли бы команды из Грузии и России. Необходимо создание этой единой лиги», — сказал Зиннуров журналистам.

Тренер мужской сборной Грузии Владимир Изелидзе заявил, что участие в чемпионате России поможет грузинским ватерполистам прогрессировать. «Будет здорово, если грузинские клубы начнут выступать в чемпионате России. Это поможет нашему водному поло. Надеюсь, нашим федерациям удастся договориться», — отметил Изелидзе.