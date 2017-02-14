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https://sport.mail.ru/news/water-polo/28770264/
14 февраля 2017, 14:48 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Зиннуров: Создание совместной лиги среди ватерполистов России и Грузии необходимо

Двукратный призер Олимпийских игр, вице-президент Федерации водного поло Татарстана Ирек Зиннуров заявил, что назрело создание совместной ватерпольной лиги среди российских и грузинских клубов.

В текущем сезоне в чемпионате России по водному поло выступают казахстанская «Астана» и минский РЦОП.

«Кризис в грузинском и российском ватерполо есть. Его необходимо решать совместными усилиями — и клубами, и сборными. В какой-то момент подошло то время, когда нужно создать совместную лигу, где играли бы команды из Грузии и России. Необходимо создание этой единой лиги», — сказал Зиннуров журналистам.

Тренер мужской сборной Грузии Владимир Изелидзе заявил, что участие в чемпионате России поможет грузинским ватерполистам прогрессировать. «Будет здорово, если грузинские клубы начнут выступать в чемпионате России. Это поможет нашему водному поло. Надеюсь, нашим федерациям удастся договориться», — отметил Изелидзе.
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