Зиннуров: Создание совместной лиги среди ватерполистов России и Грузии необходимо
Двукратный призер Олимпийских игр,
вице-президент Федерации водного поло Татарстана Ирек Зиннуров заявил, что назрело создание совместной ватерпольной лиги среди российских и грузинских клубов.
В текущем сезоне в чемпионате России по водному поло выступают казахстанская «Астана» и минский РЦОП.
«Кризис в грузинском и российском ватерполо есть. Его необходимо решать совместными усилиями — и клубами, и сборными. В
Тренер мужской сборной Грузии Владимир Изелидзе заявил, что участие в чемпионате России поможет грузинским ватерполистам прогрессировать. «Будет здорово, если грузинские клубы начнут выступать в чемпионате России. Это поможет нашему водному поло. Надеюсь, нашим федерациям удастся договориться», — отметил Изелидзе.
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