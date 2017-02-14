Ватерполисты Корнеев и Магомаев пропустят матч Мировой лиги с Грузией

Сборные России и Грузии сыграют в Казани во вторник. Матч в Тбилиси, который прошел в ноябре прошлого года, завершился победой россиян со счетом 14:13.

«Мы собрались неделю назад. На сбор были приглашены 17 человек, к сожалению, двое были больны. Это Кирилл Корнеев и Лев Магомаев. Была поставлена задача — тактически подготовиться к матчу, все пришли из разных клубов. До сегодняшнего дня многие вместе не играли, и мы делали акцент на отработку взаимодействий. Хотелось бы сегодня увидеть игру команды. От игры формируется результат, а не наоборот», — сказал Карабутов журналистам.