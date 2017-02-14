Водное поло. «Астана» дважды уступила «Синтезу»

Однако этого могло и не случиться, ведь в первом матче десятого тура против подмосковного «Штурма-2002» на выезде подопечные Александра Шведова уступили — 8:10. Судьбу встречи решили первые две восьмиминутки, где наши парни отпустили соперника. Однако оказали существенное сопротивление в третьей и четвертой четвертях, но этого было недостаточно. Алматинцы после неудачи накануне смогли реабилитироваться, одолев «Штурм-2002», — 9:8. Поначалу удачливее были хозяева, однако после большого перерыва игра выровнялась. Затем уже подопечные Александра Шведова продемонстрировали, все что умеют. К сожалению, победная серия алматинцев прервалась уже в следующем же туре, где «Астана» дважды уступила в Казани местному «Синтезу» — 4:9 и 10:16. Уже в эту субботу казахстанцы попытаются реабилитироваться в Астрахани, где сразятся с «Динамо». Тем временем в женском чемпионате России прошел четвертый тур.

В Киришах «Айша Биби» смог одержать победы над «СКИФ ЦСП «Крылатское» — 7:2, нижегородским «Буревестником-ННГУ» — 16:10, КИНЕФ-2 — 13:8. Но также были и неудачи в матчах с местным «КИНЕФ-Сургутнефтегазу» — 2:23 и волгоградским «Спартаком» — 3:8. Следующий тур таразские ватерполистки проведут в Златоусте с 28 февраля по 6 марта.