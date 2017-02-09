ФВПР пригласит иностранных тренеров в штаб мужской сборной РФ по водному поло

В январе президиум Федерации водного поло России рекомендовал Владимира Карабутова на пост главного тренера мужской команды. Российские ватерполисты 14 февраля в Казани сыграют с командой Грузии в матче Мировой лиги.

«Я сказал: давайте привлекать в Казань западных тренеров (по водному поло). Ведутся переговоры с двумя-тремя западными тренерами, которые на базе казанского клуба (“Синтез”) усилят потом тренерский штаб (мужской) российской сборной. Мы сделаем их консультантами. Это придаст и игрокам уверенности, и тренерам», — сказал Власенко журналистам.

По словам главы ФВПР, «в России очень слабый внутренний чемпионат».