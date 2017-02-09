ФВПР пригласит иностранных тренеров в штаб мужской сборной РФ по водному поло
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация водного поло России (ФВПР) пригласит двух-трех иностранных тренеров в штаб мужской сборной России в качестве консультантов, заявил глава ФВПР Алексей Власенко.
В январе президиум Федерации водного поло России рекомендовал Владимира Карабутова на пост главного тренера мужской команды. Российские ватерполисты 14 февраля в Казани сыграют с командой Грузии в матче Мировой лиги.
«Я сказал: давайте привлекать в Казань западных тренеров (по водному поло). Ведутся переговоры с
По словам главы ФВПР, «в России очень слабый внутренний чемпионат».
«В СССР по восемь команд было в Москве и
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