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https://sport.mail.ru/news/water-polo/28719689/
9 февраля 2017, 16:58 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

ФВПР пригласит иностранных тренеров в штаб мужской сборной РФ по водному поло

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация водного поло России (ФВПР) пригласит двух-трех иностранных тренеров в штаб мужской сборной России в качестве консультантов, заявил глава ФВПР Алексей Власенко.

В январе президиум Федерации водного поло России рекомендовал Владимира Карабутова на пост главного тренера мужской команды. Российские ватерполисты 14 февраля в Казани сыграют с командой Грузии в матче Мировой лиги.

«Я сказал: давайте привлекать в Казань западных тренеров (по водному поло). Ведутся переговоры с двумя-тремя западными тренерами, которые на базе казанского клуба (“Синтез”) усилят потом тренерский штаб (мужской) российской сборной. Мы сделаем их консультантами. Это придаст и игрокам уверенности, и тренерам», — сказал Власенко журналистам.

По словам главы ФВПР, «в России очень слабый внутренний чемпионат».

«В СССР по восемь команд было в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас — по одной. Надо увеличивать количество клубов. У нас есть все рычаги для этого, федерация должна рекомендовать городам (создать клуб). Надо давить на мэров городов, губернаторов, чтобы поддерживали водное поло. Без внутренней конкуренции мы не выплывем. Надо открывать детские школы, больше профессиональных клубов. Легионеры в водном поло нам не нужны. По пути футбола мы не пойдем», — сказал Власенко.
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