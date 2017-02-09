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9 февраля 2017, 16:57 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Стратан вошел в тренерский штаб мужской сборной России по водному поло

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Дмитрий Стратан вошел в тренерский штаб мужской сборной России по водному поло, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации водного поло России (ФВПР).

В январе президиум Федерации водного поло России рекомендовал Владимира Карабутова на пост главного тренера мужской команды. Российские ватерполисты 14 февраля в Казани сыграют с командой Грузии в матче Мировой лиги.

«Дмитрий Стратан стал помощником Карабутова в мужской сборной. Он занял в команде должность тренера», — сообщили в пресс-службе федерации.

Для сборной России ключевым стартом в сезоне будет чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, который пройдет 14—30 июля.
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ФВПР пригласит иностранных тренеров в штаб мужской сборной РФ по водному поло

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация водного поло России (ФВПР) пригласит двух-трех иностранных тренеров в штаб мужской сборной России в качестве консультантов, заявил глава ФВПР Алексей Власенко.
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