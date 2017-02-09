Стратан вошел в тренерский штаб мужской сборной России по водному поло
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Дмитрий Стратан вошел в тренерский штаб мужской сборной России по водному поло, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации водного поло России (ФВПР).
В январе президиум Федерации водного поло России рекомендовал Владимира Карабутова на пост главного тренера мужской команды. Российские ватерполисты 14 февраля в Казани сыграют с командой Грузии в матче Мировой лиги.
«Дмитрий Стратан стал помощником Карабутова в мужской сборной. Он занял в команде должность тренера», — сообщили в
Для сборной России ключевым стартом в сезоне будет чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, который пройдет
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