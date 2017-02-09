Стратан вошел в тренерский штаб мужской сборной России по водному поло

В январе президиум Федерации водного поло России рекомендовал Владимира Карабутова на пост главного тренера мужской команды. Российские ватерполисты 14 февраля в Казани сыграют с командой Грузии в матче Мировой лиги.

«Дмитрий Стратан стал помощником Карабутова в мужской сборной. Он занял в команде должность тренера», — сообщили в пресс-службе федерации.