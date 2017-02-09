Власенко: Шестое место на ЧМ по водному поло будет большим успехом для сборной России

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Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 16 по 30 июня в Будапеште.

«Тренер ставит задачу на попадание в шестерку лучших команд на чемпионате мира. Многие говорят, что это почти невыполнимо, но мы посмотрим. Шестое место будет для нас большим успехом», — сказал глава федерации.

«Сейчас мы ведем переговоры с двумя-тремя иностранными специалистами для приглашения в тренерский штаб сборной России. Мы их сделаем нашими консультантами, это придаст игрокам уверенности», — добавил он.

На чемпионате мира по водным видам спорта в 2015 году, который состоялся в Казани, мужская сборная России по водному поло заняла 14-е место из 16.