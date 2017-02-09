Власенко: Шестое место на ЧМ по водному поло будет большим успехом для сборной России
ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Шестое место на предстоящем чемпионате мира в Будапеште станет для мужской сборной России по водному поло большим успехом. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.
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Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 16 по 30 июня в Будапеште.
«Тренер ставит задачу на попадание в шестерку лучших команд на чемпионате мира. Многие говорят, что это почти невыполнимо, но мы посмотрим. Шестое место будет для нас большим успехом», — сказал глава федерации.
«Сейчас мы ведем переговоры с
На чемпионате мира по водным видам спорта в 2015 году, который состоялся в Казани, мужская сборная России по водному поло заняла 14-е место из 16.
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