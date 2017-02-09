ФВПР проведет переговоры с «Динамо» об использовании бассейна «ВТБ Арены» после постройки

Согласно проекту, «ВТБ Арена» объединит под одной крышей Большую спортивную арену, рассчитанную приблизительно на 29,3 тысячи зрителей, Малую спортивную арену вместимостью от 11,5 до 14 тысяч зрителей.

«Сейчас у сборной России нет базы по водному поло. В рамках проекта “ВТБ Арена” строится комплекс, где будет два 50-метровых бассейна, — сказал он. — Будем вести с “Динамо” переговоры, чтобы один бассейн отдали нам».