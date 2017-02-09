На проведение Суперфинала Мировой лиги по водному поло от России претендуют четыре города
ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Четыре города претендуют на подачу заявки от России на проведение мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло 2017 года. Об этом на
пресс-конференции рассказал глава Федерации водного поло России Алексей Власенко.
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Суперфинал запланирован на
«В качестве замены Казани рассматриваем четыре города, но география постоянно расширяется. Многие регионы хотят принять Суперфинал. В течение двух недель планируем определиться с местом проведения. Пока не буду афишировать, с кем ведем переговоры», — сказал Власенко.
В 2016 году Суперфинал принимал китайский Хойчжоу.
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