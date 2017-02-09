На проведение Суперфинала Мировой лиги по водному поло от России претендуют четыре города

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Суперфинал запланирован на 20—25 июня . Казань подавала заявку на проведение турнира, однако позднее стало известно, что столица Татарстана его не примет в связи с тем, что там пройдет Кубок конфедераций по футболу.

«В качестве замены Казани рассматриваем четыре города, но география постоянно расширяется. Многие регионы хотят принять Суперфинал. В течение двух недель планируем определиться с местом проведения. Пока не буду афишировать, с кем ведем переговоры», — сказал Власенко.

В 2016 году Суперфинал принимал китайский Хойчжоу.