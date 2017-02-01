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https://sport.mail.ru/news/water-polo/28622879/
1 февраля 2017, 12:18 | Водные: Водное поло | РИАЦ

«Спартак-Волгоград» будет принимать московское «Динамо»

В пятницу и субботу волгоградских болельщиков ждут интересные матчи.

Потеря очков в Казани никак не повлияла на турнирное положение наших земляков — лидеров Чемпионата России. Спартаковцы Волгограда по-прежнему уверенно идут во главе таблицы. В Чемпионате страны среди команд Суперлиги осталось провести 3 тура — 6 игр.

Ватерполисты города-героя сыграют дома по два матча с динамовцами Москвы и Астрахани и проведут две встречи в Подмосковье против «Штурма-2002». Невозможно поверить в то, что ватерполисты из столицы смогут ликвидировать отрыв в очках, — слишком велика разница в классе волгоградцев и команд за пределами тройки лидеров.

Согласно регламенту Чемпионата, после предварительного этапа Суперлиги (13-ти туров) отношения выясняют команды, занявшие места со 2-го по 6-е и лучший коллектив Высшей лиги. Только после этого к спору за медали в компании победителей матчей присоединится команда, занявшая 1-е место в Суперлиге.

А все любители спорта Волгограда в предвкушении красивого водного поло в матчах 3—4 февраля между спартаковцами Волгограда и динамовцами Москвы. Приходите сами, приводите с собой детей, зрелище обещает быть ярким. Будет возможность увидеть и сам Кубок адмирала Ушакова. Начало игр «Спартак-Волгоград» — «Динамо» (Москва) 3-го и 4-го февраля в 18.00.
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