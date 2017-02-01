«Спартак-Волгоград» будет принимать московское «Динамо»
В пятницу и субботу волгоградских болельщиков ждут интересные матчи.
Потеря очков в Казани никак не повлияла на турнирное положение наших земляков — лидеров Чемпионата России. Спартаковцы Волгограда
Ватерполисты
Согласно регламенту Чемпионата, после предварительного этапа Суперлиги (13-ти туров) отношения выясняют команды, занявшие места со 2-го по 6-е и лучший коллектив Высшей лиги. Только после этого к спору за медали в компании победителей матчей присоединится команда, занявшая 1-е место в Суперлиге.
А все любители спорта Волгограда в предвкушении красивого водного поло в матчах
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