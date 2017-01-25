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https://sport.mail.ru/news/water-polo/28551254/
25 января 2017, 18:43 | Водные: Водное поло | ТАСС

Казань может принять Суперфинал Мировой лиги по водному поло

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Казань может принять Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло в 2017 году. Об этом ТАСС заявил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

По словам министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова Казань подала заявку. Увеличить
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«Мы подали заявку и можем принять данное соревнование. Казань имеет хорошие отношения с FINA (Международной федерацией плавания) и всю необходимую инфраструктуру», — сказал Леонов.

Сборная России в настоящий момент имеет три очка после двух матчей Мировой лиги. Следующую встречу российская команда проведет 14 февраля дома против сборной Грузии.
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