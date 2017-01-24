Карабутов воспринял как честь решение доверить ему мужскую сборную РФ по ватерполо

В январе президиум Федерации водного поло России рекомендовал Карабутова на пост главного тренера мужской команды.

«Каждый тренер хотел бы поработать с первой командой. Я воспринимаю это как большую честь. 5 февраля начинаем сбор перед матчем с Грузией в Казани. Изменения в составе, конечно, будут перед этой встречей, но глобальными переменами я бы это не назвал. Те ребята, которые были в сборной, продолжат работать», — сказал Карабутов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Все, кто приходит на пост главного тренера, стараются добиться успеха, переменить ситуацию. Но любой из тренеров приходит со своей идеей, а задача одна — сделать так, чтобы наша сборная стала сильной командой», — добавил он.

Для сборной России ключевым стартом в сезоне будет летний чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Я буду доволен только медалями чемпионата мира, и мы будем стремиться их завоевать. Нам нужно равняться на наших девочек (женскую команду, бронзового призера Игр-2016) и стараться добиться такого же результата, к этому и будем стремиться. Те специалисты и те игроки, которые будут в сборной, будут убеждены в своих силах, в возможности добиваться высокого результата. Без уверенности и убежденности в этом нет смысла браться за эту задачу», — подчеркнул Карабутов.