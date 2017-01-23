Тренер: Россиянкам будет непросто в матче Мировой лиги по водному поло с гречанками

Сборная России 24 января сыграет с гречанками в матче Мировой лиги.

«О победе над голландками мы уже забыли, впереди у нас очень серьезная игра. Этого соперника мы хорошо знаем, матч будет непростым, гречанки хороший соперник, дома они особенно сильны. Мы глобально ничего не меняли в составе после матча с голландками, внесли только несколько изменений. Настраиваемся на сложную игру и только на победу, конечно», — сказал Белофастов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В состав российской команды вошли Анна Карнаух, Евгения Головина, Мария Борисова, Анна Кравченко, Алена Сержантова, Надежда Глызина, Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова, Анна Пироженко, Евгения Иванова, Екатерина Прокофьева, Эльвина Каримова и Анна Тимофеева, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

После встречи с гречанками 28 марта россиянки сыграют с голландками. Ответная встреча с гречанками пройдет 18 апреля.