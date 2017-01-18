Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/28466736/
18 января 2017, 12:38 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Власенко: Ватерполисты сборной России матч Мировой лиги с Грузией сыграют в Казани

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Мужская сборная России по водному поло проведет матч Мировой лиги с командной Грузии в Казани, заявил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Игра состоится 14 февраля. В начале января президиум федерации рекомендовал на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло Владимира Карабутова, для которого эта встреча должна стать первой в нынешнем сезоне в данном качестве.

«У нас по международным соревнованиям все остается в силе — в прыжках в воду этап Мировой серии в Казани, российский этап Мировой серии по синхронному плаванию и международные матчи в водном поло на нашей территории. Сейчас мы запланировали в Казани проведение матча Мировой лиги», — сказал Власенко по телефону корреспонденту «Р-Спорт».

Собеседник агентства является президентом Федерации водного поло России с 24 декабря 2016 года. Также он возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Глава ФВПР Власенко поддержал кандидатуру Карабутова как «тренера, дающего результат»

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко заявил, что поддержал кандидатуру Владимира Карабутова на пост главного тренера мужской сборной России по ватерполо, так как он является тренером, который показывает результат.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной