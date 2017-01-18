Власенко: Ватерполисты сборной России матч Мировой лиги с Грузией сыграют в Казани

Игра состоится 14 февраля. В начале января президиум федерации рекомендовал на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло Владимира Карабутова, для которого эта встреча должна стать первой в нынешнем сезоне в данном качестве.

«У нас по международным соревнованиям все остается в силе — в прыжках в воду этап Мировой серии в Казани, российский этап Мировой серии по синхронному плаванию и международные матчи в водном поло на нашей территории. Сейчас мы запланировали в Казани проведение матча Мировой лиги», — сказал Власенко по телефону корреспонденту «Р-Спорт».

Собеседник агентства является президентом Федерации водного поло России с 24 декабря 2016 года. Также он возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России.