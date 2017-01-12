Глава ФВПР Власенко поддержал кандидатуру Карабутова как «тренера, дающего результат»
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко заявил, что поддержал кандидатуру Владимира Карабутова на пост главного тренера мужской сборной России по ватерполо, так как он является тренером, который показывает результат.
Карабутов был рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло по итогам президиума ФВПР, который прошел в четверг.
«В спорте на первом месте результат, поэтому я поддержал кандидатуру Карабутова. Он тренер, который на протяжении многих лет добивался результата», — сказал Власенко корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Волгоградский «Спартак», которым в настоящее время руководит Карабутов, одиннадцать раз становился чемпионом России среди мужских клубов. Большинство титулов команда завоевала под руководством Карабутова.
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