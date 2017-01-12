Глава ФВПР Власенко поддержал кандидатуру Карабутова как «тренера, дающего результат»

Карабутов был рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло по итогам президиума ФВПР, который прошел в четверг.

«В спорте на первом месте результат, поэтому я поддержал кандидатуру Карабутова. Он тренер, который на протяжении многих лет добивался результата», — сказал Власенко корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Волгоградский «Спартак», которым в настоящее время руководит Карабутов, одиннадцать раз становился чемпионом России среди мужских клубов. Большинство титулов команда завоевала под руководством Карабутова.