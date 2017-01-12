ФВПР: Владимир Карабутов рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России

Решение было принято на президиуме Федерации водного поло России (ФВПР), который состоялся в четверг. При этом Карабутов сможет совмещать работу в национальной команде с работой в клубе.

В ноябре 2016 года бывший главный тренер российских ватерполистов Эркин Шагаев подал прошение об отставке, которое было удовлетворено.