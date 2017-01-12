ФВПР: Владимир Карабутов рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер волгоградского «Спартака» Владимир Карабутов рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло.
Решение было принято на президиуме Федерации водного поло России (ФВПР), который состоялся в четверг. При этом Карабутов сможет совмещать работу в национальной команде с работой в клубе.
В ноябре 2016 года бывший главный тренер российских ватерполистов Эркин Шагаев подал прошение об отставке, которое было удовлетворено.
Мужская сборная России по водному поло не смогла отобраться на Олимпийские игры 2016 года в
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