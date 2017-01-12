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https://sport.mail.ru/news/water-polo/28406631/
12 января 2017, 16:45 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Тренеры сборной России по водному поло смогут параллельно работать и в клубе

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по водному поло теперь сможет совмещать работу в национальной команде и в клубе.

Решение по этому вопросу было принято на президиуме Федерации водного поло России, который состоялся в четверг. Также на нем на пост главного тренера мужской сборной России был рекомендован Владимир Карабутов, возглавляющий волгоградский «Спартак».

Ранее тренером национальной команды мог быть только освобожденный специалист.
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Новости Водного поло

ФВПР: Владимир Карабутов рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер волгоградского «Спартака» Владимир Карабутов рекомендован на пост главного тренера мужской сборной России по водному поло.
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