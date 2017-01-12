Тренеры сборной России по водному поло смогут параллельно работать и в клубе
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по водному поло теперь сможет совмещать работу в национальной команде и в клубе.
Решение по этому вопросу было принято на президиуме Федерации водного поло России, который состоялся в четверг. Также на нем на пост главного тренера мужской сборной России был рекомендован Владимир Карабутов, возглавляющий волгоградский «Спартак».
Ранее тренером национальной команды мог быть только освобожденный специалист.
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