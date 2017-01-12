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12 января 2017, 16:44 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Генеральным секретарем Федерации водного поло России стал Лев Балин

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Генеральным секретарем Федерации водного поло России стал Лев Балин.

Это решение было принято на президиуме организации, который состоялся в четверг.

Исполнительным директором Федерации водного поло России станет Евгений Шаронов, который ранее занимал должность президента организации до декабря 2016 года. Также Шаронов занимает должность первого вице-президента Федерации водного поло России.

На президиуме обсуждались вопросы определения приоритетных задач работы федерации, документов, регламентирующих деятельность организации.
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