Генеральным секретарем Федерации водного поло России стал Лев Балин
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Генеральным секретарем Федерации водного поло России стал Лев Балин.
Это решение было принято на президиуме организации, который состоялся в четверг.
Исполнительным директором Федерации водного поло России станет Евгений Шаронов, который ранее занимал должность президента организации до декабря 2016 года. Также Шаронов занимает должность первого
На президиуме обсуждались вопросы определения приоритетных задач работы федерации, документов, регламентирующих деятельность организации.
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