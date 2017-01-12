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12 января 2017, 16:26 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Гайдуков останется работать главным тренером женской сборной России по водному поло

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков продолжит работу на своем посту в новом олимпийском цикле.

Это решение было вынесено на президиуме Федерации водного поло России, который состоялся в четверг.

Под руководством Гайдукова женская сборная России завоевала бронзу на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
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