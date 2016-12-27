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https://sport.mail.ru/news/water-polo/28270753/
27 декабря 2016, 12:44 | Водные: Водное поло | Comments.ua

Ватерполист забил гол ногой (видео)

Ветеран сборной Сербии по водному поло Слободан Никич нестандартно реализовал пенальти в ходе товарищеского матча в Белграде, забив гол ногой.

Ветеран сборной Сербии по водному поло <span class=error>Слободан</span> <span class=error>Никич</span> нестандартно реализовал пенальти в ходе товарищеского матча в Белграде забив гол ногой. Увеличить
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Это не противоречит правилам игры, однако на турнирах мирового уровня подобный акробатический трюк встречается редко, сообщает «Сегодня».

Никич отличился в товарищеском матче сборной Сербии против звезд остального мира, ставшего прощальным для 33-летнего спортсмена и его партнера по национальной команде Живко Гочича.

Сербы победили в этой игре со счетом 14:12.

Никич за свою карьеру девять раз выигрывал Мировую лигу, пять раз становился чемпионом Европы и трижды — чемпионом мира.

В уходящем году он в составе сборной Сербии завоевал олимпийское золото Рио-2016.

Видео: RTS Sajt — Zvanični kanal.

Фото: family.by.
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