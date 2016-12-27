Ватерполист забил гол ногой (видео)
Ветеран сборной Сербии по водному поло Слободан Никич нестандартно реализовал пенальти в ходе товарищеского матча в Белграде, забив гол ногой.
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Видимо, что-то случилось...
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Это не противоречит правилам игры, однако на турнирах мирового уровня подобный акробатический трюк встречается редко, сообщает «Сегодня».
Никич отличился в товарищеском матче сборной Сербии против звезд остального мира, ставшего прощальным для 33-летнего спортсмена и его партнера по национальной команде Живко Гочича.
Сербы победили в этой игре со счетом 14:12.
Никич за свою карьеру девять раз выигрывал Мировую лигу, пять раз становился чемпионом Европы и трижды — чемпионом мира.
В уходящем году он в составе сборной Сербии завоевал олимпийское золото Рио-2016.
Видео: RTS Sajt — Zvanični kanal.
Фото: family.by.
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