Ватерполист забил гол ногой (видео)

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Это не противоречит правилам игры, однако на турнирах мирового уровня подобный акробатический трюк встречается редко, сообщает «Сегодня».

Никич отличился в товарищеском матче сборной Сербии против звезд остального мира, ставшего прощальным для 33-летнего спортсмена и его партнера по национальной команде Живко Гочича.

Сербы победили в этой игре со счетом 14:12.

Никич за свою карьеру девять раз выигрывал Мировую лигу, пять раз становился чемпионом Европы и трижды — чемпионом мира.

В уходящем году он в составе сборной Сербии завоевал олимпийское золото Рио-2016.

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Видео: RTS Sajt — Zvanični kanal.

Фото: family.by.