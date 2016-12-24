Федерация водного поло России намерена создать чемпионат с участием клубов из других стран

«Надо вывести внутренний чемпионат на новый уровень. Мы планируем сделать объединенный чемпионат, пригласить белорусов, казахстанцев, — сказал Власенко. — Это позволит нам повысить конкурентоспособность и придаст импульс развитию водного поло в России».

«И главное, чтобы игроки считали за честь выступление за национальную сборную страны», — добавил он.

В субботу Власенко был единогласно избран президентом Федерации водного поло России.