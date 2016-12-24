Власенко ставит себе задачу вернуть мужскую сборную РФ по ватерполо на мировой олимп

Власенко в субботу был избран на пост президента организации.

«Позиция в развитии такая же, как и была. Задача одна — чтобы мужская команда вернула свои позиции на мировом олимпе. Наша команда должна завоевывать олимпийские медали. Мы со своей стороны все для этого сделаем», — сказал Власенко, выступая перед делегатами отчетно-выборочной конференции.

Власенко отметил, что финансирование организации вырастет. «Синхронное плавание получило 80 млн рублей, прыжки в воду — 90 миллионов, и водное поло будет финансироваться на том же уровне», — подчеркнул Власенко.

«Я хочу сказать спасибо Шаронову Евгению Константиновичу, мы вместе и мы одна команда, вместе пойдем дальше», — добавил он.

Женская команда сборной России по водному поло завоевала бронзу на Играх-2016, мужская команда сборной России в третий раз не сумела квалифицироваться на Олимпиаду.