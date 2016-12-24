Власенко ставит себе задачу вернуть мужскую сборную РФ по ватерполо на мировой олимп
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Алексей Власенко ставит себе задачу на посту президента Федерации водного поло России вернуть мужскую сборную страны по водному поло на мировой олимп.
Власенко в субботу был избран на пост президента организации.
«Позиция в развитии такая же, как и была. Задача одна — чтобы мужская команда вернула свои позиции на мировом олимпе. Наша команда должна завоевывать олимпийские медали. Мы со своей стороны все для этого сделаем», — сказал Власенко, выступая перед делегатами
Власенко отметил, что финансирование организации вырастет. «Синхронное плавание получило 80 млн рублей, прыжки в воду — 90 миллионов, и водное поло будет финансироваться на том же уровне», — подчеркнул Власенко.
«Я хочу сказать спасибо Шаронову Евгению Константиновичу, мы вместе и мы одна команда, вместе пойдем дальше», — добавил он.
Женская команда сборной России по водному поло завоевала бронзу на Играх-2016, мужская команда сборной России в третий раз не сумела квалифицироваться на Олимпиаду.
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