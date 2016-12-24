Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/water-polo/28244420/
24 декабря 2016, 14:03 | Водные: Водное поло | ТАСС

Ирек Зиннуров назначен советником главы Федерации водного поло России

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров занял пост советника президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексея Власенко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решение было принято в ходе отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в Москве.

Ранее Зиннуров входил в число кандидатов на пост главы ФВПР, но отказался от продолжения борьбы. Главой федерации был избран Власенко, который также является президентом федераций прыжков в воду и синхронного плавания.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Водного поло

Власенко заявил, что вместе с Шароновым будет управлять «кораблем» водного поло в РФ

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Экс-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов будет по-прежнему направлять «корабль» этого вида спорта, заявил новый глава ФВПР Алексей Власенко.
Еще 7 новостей  Все новости
24 декабря

Фигуристы Столбова и Климов выиграли чемпионат России в парах

Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингом

Алексей Власенко избран на пост главы Федерации водного поло России