Ирек Зиннуров назначен советником главы Федерации водного поло России
МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров занял пост советника президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексея Власенко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Решение было принято в ходе
Ранее Зиннуров входил в число кандидатов на пост главы ФВПР, но отказался от продолжения борьбы. Главой федерации был избран Власенко, который также является президентом федераций прыжков в воду и синхронного плавания.
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