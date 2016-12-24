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24 декабря 2016, 13:43 | Водные: Водное поло | ТАСС

Власенко: Мужская сборная России по водному поло должна восстановить позиции в мире

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Мужская сборная России по водному поло должна восстановить мировые позиции и бороться за медали Олимпийских игр. Такое мнение высказал кандидат на пост президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко в ходе отчетно- выборной конференции организации.

Алексей Власенко является единственным кандидатом на пост главы ФВПР. Увеличить
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Власенко является единственным кандидатом на пост главы ФВПР, ранее от участия в выборах отказались действующий президент организации Евгений Шаронов и депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

«Федерация будет двигаться в том же направлении, что и прежде, ухудшений не произойдет, — сказал Власенко. — Задача одна — чтобы российская мужская команда восстановила свои позиции на мировом Олимпе. Три олимпийских цикла сборная России никуда не попадает, наша задача — поднять команду, которая должна завоевывать олимпийские медали. А мы сделаем для этого все, что требуется».

Мужская сборная России не смогла отобраться на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Женская команда заняла третье место.
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