Власенко: Мужская сборная России по водному поло должна восстановить позиции в мире

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Власенко является единственным кандидатом на пост главы ФВПР, ранее от участия в выборах отказались действующий президент организации Евгений Шаронов и депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

«Федерация будет двигаться в том же направлении, что и прежде, ухудшений не произойдет, — сказал Власенко. — Задача одна — чтобы российская мужская команда восстановила свои позиции на мировом Олимпе. Три олимпийских цикла сборная России никуда не попадает, наша задача — поднять команду, которая должна завоевывать олимпийские медали. А мы сделаем для этого все, что требуется».