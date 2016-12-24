Власенко: Мужская сборная России по водному поло должна восстановить позиции в мире
МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Мужская сборная России по водному поло должна восстановить мировые позиции и бороться за медали Олимпийских игр. Такое мнение высказал кандидат на пост президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко в ходе отчетно- выборной конференции организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Власенко является единственным кандидатом на пост главы ФВПР, ранее от участия в выборах отказались действующий президент организации Евгений Шаронов и депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.
«Федерация будет двигаться в том же направлении, что и прежде, ухудшений не произойдет, — сказал Власенко. — Задача одна — чтобы российская мужская команда восстановила свои позиции на мировом Олимпе. Три олимпийских цикла сборная России никуда не попадает, наша задача — поднять команду, которая должна завоевывать олимпийские медали. А мы сделаем для этого все, что требуется».
Мужская сборная России не смогла отобраться на Олимпийские игры 2016 года в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter