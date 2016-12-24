Шаронов: Развитие водного поло в России показывает положительную динамику

Конференция ФВПР проходит в субботу в Москве, в ходе мероприятия пройдут выборы президента и руководящих органов федерации. На пост главы ФВПР претендует единственный кандидат — Алексей Власенко.

«Когда я возглавил федерацию, мы все понимали, что задачи восстановления авторитета российского водного поло требуют больших усилий, — сказал Шаронов. — С удовлетворением могу отметить, что развитие водного поло в стране показывает положительную динамику. Россия наряду с Сербией, Хорватией и рядом других стран входят в число лидирующих в мире».

«Особое удовлетворение вызывает то, что бронзовые медали женской сборной России на Олимпиаде в Рио были завоеваны в жесткой борьбе», — добавил он.

Шаронов считает, что мужская сборная России, не отобравшаяся на Олимпиаду-2016, постепенно возвращается на лидирующие позиции в мире. «Результаты мужской команды не столь удовлетворительные, но можно признать, что наметилось возвращение мужской команды на лидирующие позиции, — подчеркнул глава ФВПР. — Команда имела шанс получить путевку на Игры, отобралась на чемпионат мира в Будапеште. А победа юниорской сборной на чемпионате мира показывает, что в стране появились игроки, которые будут готовиться к Играм 2020 в Токио».

Шаронов возглавляет ФВПР с 2012 года.