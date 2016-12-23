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23 декабря 2016, 21:04 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Гайдуков назвал мужественным решение Шаронова отказаться от выборов в ФВПР

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков заявил, что считает мужественным решение президента Федерации водного поло России (ФВПР) Евгения Шаронова отказаться от выборов на эту должность на следующий олимпийский цикл.

Шаронов снял свою кандидатуру с выборов на пост президента Федерации водного поло России.

«Я узнал об этом совсем недавно, из СМИ. Я с большим уважением отношусь к решению действующего президента. И считаю этот поступок мужественным», — сказал Гайдуков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Единственным кандидатом на пост президента ФВПР остается Алексей Власенко, возглавляющий Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России. «Я общался в Рио с представителями синхронного плавания и прыжков, знаю, что приход Власенко дал их видам спорта мощный толчок для развития», — добавил Гайдуков.
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