Гайдуков назвал мужественным решение Шаронова отказаться от выборов в ФВПР

Шаронов снял свою кандидатуру с выборов на пост президента Федерации водного поло России.

«Я узнал об этом совсем недавно, из СМИ. Я с большим уважением отношусь к решению действующего президента. И считаю этот поступок мужественным», — сказал Гайдуков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Единственным кандидатом на пост президента ФВПР остается Алексей Власенко, возглавляющий Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России. «Я общался в Рио с представителями синхронного плавания и прыжков, знаю, что приход Власенко дал их видам спорта мощный толчок для развития», — добавил Гайдуков.