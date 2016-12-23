Волгоградская область поддерживает кандидатуру Власенко на пост главы ФВПР

Выборы президента ФВПР пройдут 24 декабря в ходе отчетно-выборной конференции организации. В пятницу действующий глава федерации Евгений Шаронов объявил о снятии своей кандидатуры с выборов, ранее от участия в них отказался депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров. Единственным кандидатом на пост главы организации является президент российских федераций прыжков в воду и синхронного плавания Алексей Власенко.

«Отказ Евгения Шаронова от продолжения борьбы за пост главы ФВПР — абсолютно правильное решение, — сказал Глинянов. — Мы должны консолидировать усилия на развитии водного поло и двигаться вперед. Избрание Алексея Власенко на пост главы ФВПР станет показателем положительной динамики, которая принесет плоды в виде результата. Мы будем совместно использовать имеющийся потенциал».