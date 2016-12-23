Волгоградская область поддерживает кандидатуру Власенко на пост главы ФВПР
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Волгоградская область поддерживает кандидатуру Алексея Власенко на пост главы Федерации водного поло России (ФВПР). Об этом ТАСС заявил глава регионального комитета физической культуры и спорта, член президиума ФВПР Александр Глинянов.
Выборы президента ФВПР пройдут 24 декабря в ходе
«Отказ Евгения Шаронова от продолжения борьбы за пост главы ФВПР — абсолютно правильное решение, — сказал Глинянов. — Мы должны консолидировать усилия на развитии водного поло и двигаться вперед. Избрание Алексея Власенко на пост главы ФВПР станет показателем положительной динамики, которая принесет плоды в виде результата. Мы будем совместно использовать имеющийся потенциал».
Шаронов возглавляет ФВПР с 2012 года. На Олимпийских играх 2016 года в
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