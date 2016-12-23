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23 декабря 2016, 18:55 | Водные: Водное поло | ТАСС

Волгоградская область поддерживает кандидатуру Власенко на пост главы ФВПР

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Волгоградская область поддерживает кандидатуру Алексея Власенко на пост главы Федерации водного поло России (ФВПР). Об этом ТАСС заявил глава регионального комитета физической культуры и спорта, член президиума ФВПР Александр Глинянов.

Выборы президента ФВПР пройдут 24 декабря в ходе отчетно-выборной конференции организации. В пятницу действующий глава федерации Евгений Шаронов объявил о снятии своей кандидатуры с выборов, ранее от участия в них отказался депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров. Единственным кандидатом на пост главы организации является президент российских федераций прыжков в воду и синхронного плавания Алексей Власенко.

«Отказ Евгения Шаронова от продолжения борьбы за пост главы ФВПР — абсолютно правильное решение, — сказал Глинянов. — Мы должны консолидировать усилия на развитии водного поло и двигаться вперед. Избрание Алексея Власенко на пост главы ФВПР станет показателем положительной динамики, которая принесет плоды в виде результата. Мы будем совместно использовать имеющийся потенциал».

Шаронов возглавляет ФВПР с 2012 года. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России завоевала бронзовые медали, мужская команда на Игры не отобралась.
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