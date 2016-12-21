Зиннуров снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации водного поло России
Вице-президент Федерации водного поло Татарстана Ирек Зиннуров снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации водного поло России (ФВПР), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.
На пост президента теперь претендуют действующий глава федерации Евгений Шаронов и Алексей Власенко, который возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России.
«Зиннуров соответствующим образом уведомил, что снимает кандидатуру с выборов президента», — сообщили агентству «Р-Спорт» в
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