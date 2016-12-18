Шаронов: Российские ватерполистки показали хорошую позиционную игру на победном ЮЧМ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские ватерполистки продемонстрировали хорошую позиционную игру на победном для них юниорском чемпионате мира (до 18 лет) в новозеландском Окленде, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.
Россиянки стали победительницами турнира, в финале переиграв испанок со счетом 9:7.
«Очень важно, что команда показала хорошую игру, хорошо действовала позиционно, отличалась от своих соперниц по игре, — сказал Шаронов по телефону. — Мне очень понравилось то, как девочки проявили себя. Они — молодцы. Молодцы тренеры, которые смогли собрать коллектив и победить на этом турнире».
«Девушки преподнесли всем нам очень хороший подарок, победив на юниорском чемпионате мира впервые в нашей истории. У нас недавно были успехи на уровне юниорских и молодежных сборных — мы победили на Европейских играх в Баку в соответствующей возрастной категории, девушки более старшего возраста стали призерами на своем первенстве мира, и вот сейчас победа. Все это настраивает нас на хорошую перспективу», — добавил он.
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