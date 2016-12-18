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18 декабря 2016, 10:35 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Тренер Маркоч поблагодарил клубы за подготовку ватерполисток к ЮЧМ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Старший тренер юниорской сборной России Сергей Маркоч поблагодарил тренеров клубов за подготовку ватерполисток к победному чемпионату мира (до 18 лет), который завершился в новозеландском Окленде.

Россиянки стали победительницами турнира, в финале переиграв испанок со счетом 9:7.

«Эта победа — наша общая победа. Я хочу отметить, что моя задача как тренера сборной была не испортить, ведь наши клубы готовят для сборной хороших игроков, хороших исполнителей. У нас здесь представители пяти команд. Я хочу отдельно поблагодарить их за это, особенно хочется отметить Златоуст, где готовят хорошие кадры для сборной», — сказал Маркоч по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Тренер отметил, что конкуренция на этом чемпионате мира была на очень высоком уровне. «Здесь присутствуют тренеры первых команд ведущих сборных — США, Италии, Испании, и на официальном завтраке говорилось о беспрецедентном уровне турнира со спортивной точки зрения, об особенном внимании к этому возрасту, в том числе со стороны первых команд», — подчеркнул он.

«Федерацией было принято решение, чтобы наша команда находилась на озере Круглом с первой сборной. Мы проводили спарринг-матчи, и это нам очень помогло в подготовке к чемпионату мира. А на самом турнире мне было важно после первой победы со счетом 18:6 донести до команды, что нужно оставаться голодными, что это только первый матч. Я тратил на это много времени. В финале мы сами делали ошибки, иначе вели бы в счете к середине матча. Здорово, что нам удалось выиграть с преимуществом в два мяча», — резюмировал Маркоч.
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