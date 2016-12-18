Тренер Маркоч поблагодарил клубы за подготовку ватерполисток к ЮЧМ

Россиянки стали победительницами турнира, в финале переиграв испанок со счетом 9:7.

«Эта победа — наша общая победа. Я хочу отметить, что моя задача как тренера сборной была не испортить, ведь наши клубы готовят для сборной хороших игроков, хороших исполнителей. У нас здесь представители пяти команд. Я хочу отдельно поблагодарить их за это, особенно хочется отметить Златоуст, где готовят хорошие кадры для сборной», — сказал Маркоч по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Тренер отметил, что конкуренция на этом чемпионате мира была на очень высоком уровне. «Здесь присутствуют тренеры первых команд ведущих сборных — США, Италии, Испании, и на официальном завтраке говорилось о беспрецедентном уровне турнира со спортивной точки зрения, об особенном внимании к этому возрасту, в том числе со стороны первых команд», — подчеркнул он.