Тренер Маркоч поблагодарил клубы за подготовку ватерполисток к ЮЧМ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Старший тренер юниорской сборной России Сергей Маркоч поблагодарил тренеров клубов за подготовку ватерполисток к победному чемпионату мира (до 18 лет), который завершился в новозеландском Окленде.
Россиянки стали победительницами турнира, в финале переиграв испанок со счетом 9:7.
«Эта победа — наша общая победа. Я хочу отметить, что моя задача как тренера сборной была не испортить, ведь наши клубы готовят для сборной хороших игроков, хороших исполнителей. У нас здесь представители пяти команд. Я хочу отдельно поблагодарить их за это, особенно хочется отметить Златоуст, где готовят хорошие кадры для сборной», — сказал Маркоч по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Тренер отметил, что конкуренция на этом чемпионате мира была на очень высоком уровне. «Здесь присутствуют тренеры первых команд ведущих сборных — США, Италии, Испании, и на официальном завтраке говорилось о беспрецедентном уровне турнира со спортивной точки зрения, об особенном внимании к этому возрасту, в том числе со стороны первых команд», — подчеркнул он.
«Федерацией было принято решение, чтобы наша команда находилась на озере Круглом с первой сборной. Мы проводили
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