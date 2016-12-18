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18 декабря 2016, 9:40 | Водные: Водное поло | Р-Спорт

Российские ватерполистки выиграли ЧМ среди девушек (до 18 лет) в Новой Зеландии

МОСКВА, 18 дек — Р-Спорт. Ватерполистки сборной России стали победительницами первенства мира среди девушек (игроки не старше 18 лет), которое завершилось в новозеландском Окленде.

В финальном матче соревнований россиянки переиграли команду Испании со счетом 9:7.

Бронзовые медали первенства взяла сборная Италии, переигравшая в матче за третье место команду Нидерландов со счетом 14:13.
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Шаронов: Российские ватерполистки показали хорошую позиционную игру на победном ЮЧМ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские ватерполистки продемонстрировали хорошую позиционную игру на победном для них юниорском чемпионате мира (до 18 лет) в новозеландском Окленде, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.
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