Российские ватерполистки выиграли ЧМ среди девушек (до 18 лет) в Новой Зеландии
МОСКВА, 18 дек —
Р-Спорт. Ватерполистки сборной России стали победительницами первенства мира среди девушек (игроки не старше 18 лет), которое завершилось в новозеландском Окленде.
В финальном матче соревнований россиянки переиграли команду Испании со счетом 9:7.
Бронзовые медали первенства взяла сборная Италии, переигравшая в матче за третье место команду Нидерландов со счетом 14:13.
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