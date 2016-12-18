Российские ватерполистки выиграли ЧМ среди девушек (до 18 лет) в Новой Зеландии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские ватерполистки продемонстрировали хорошую позиционную игру на победном для них юниорском чемпионате мира (до 18 лет) в новозеландском Окленде, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.