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12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в Евролиге

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу выездным матчем со Словакией в Попраде стартует сегодня в очередном розыгрыше Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом нового сезона этот турнир преобразован в два дивизиона: «золотой» и «серебряный». На такой шаг Европейская конфедерация волейбола пошла, чтобы увеличить зрелищность матчей. Белорусские волейболистки выступают в самом престижной — «золотой лиге». Этого права они добились как одна из лучших команд чемпионата Европы 2017 года, где команда заняла седьмое место, а в Евролиге в прошлом сезоне финишировала шестой. Главный тренер команды Петр Хилько для участия в турнире удачно подобрал состав, в котором сочетается опыт и молодость: вместе с опытными Анной Калиновской, Татьяной Маркевич на площадку в матчах Евролиги выйдет и 18-летняя Анна Гришкевич, заявившая о себе по выступлениям в еврокубках за «Минчанку».

Матч в Попраде в группе С стартует в 16.00. Также в этом квартете сильные сборные Чехии и Испании встретятся между собой сегодня в Гвадалахаре. Победитель группы выйдет в «финал четырех», который состоится 14—15 июня.

Мужская сборная Беларуси на площадке «Чижовка-Арены» завершает подготовку к старту в «серебряной» Евролиге. Подопечные Виктора Бекши 20 мая в Минске примут Алабнию (18.00). По мнению главного тренера белорусов, состав команды позволяет рассчитывать на победу в этом турнире и повышение в классе. В группе В сборная Беларуси также сыграет с командами Хорватии и Венгрии. Телеканал «Беларусь 5» покажет оба матча в записи.

Наиболее высокий результат в Евролиге мужская сборная Беларуси по волейболу показала в 2008 и 2016 годах, когда завершила выступление на пятом месте.

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