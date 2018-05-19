Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в Евролиге

Перед стартом нового сезона этот турнир преобразован в два дивизиона: «золотой» и «серебряный». На такой шаг Европейская конфедерация волейбола пошла, чтобы увеличить зрелищность матчей. Белорусские волейболистки выступают в самом престижной — «золотой лиге». Этого права они добились как одна из лучших команд чемпионата Европы 2017 года, где команда заняла седьмое место, а в Евролиге в прошлом сезоне финишировала шестой. Главный тренер команды Петр Хилько для участия в турнире удачно подобрал состав, в котором сочетается опыт и молодость: вместе с опытными Анной Калиновской, Татьяной Маркевич на площадку в матчах Евролиги выйдет и 18-летняя Анна Гришкевич, заявившая о себе по выступлениям в еврокубках за «Минчанку».

Матч в Попраде в группе С стартует в 16.00. Также в этом квартете сильные сборные Чехии и Испании встретятся между собой сегодня в Гвадалахаре. Победитель группы выйдет в «финал четырех», который состоится 14—15 июня .

Мужская сборная Беларуси на площадке «Чижовка-Арены» завершает подготовку к старту в «серебряной» Евролиге. Подопечные Виктора Бекши 20 мая в Минске примут Алабнию (18.00). По мнению главного тренера белорусов, состав команды позволяет рассчитывать на победу в этом турнире и повышение в классе. В группе В сборная Беларуси также сыграет с командами Хорватии и Венгрии. Телеканал «Беларусь 5» покажет оба матча в записи.