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20:03 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки сборной России уступили команде Нидерландов в третьем матче Лиги наций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу со счетом 0−3 (22:25, 20:25, 25:27) проиграла команде Нидерландов в третьем матче первого тура Лиги наций. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сборная Таиланда со счетом 3−0 победила команду Аргентины. Сборная России занимает четвертое место в общей турнирной таблице, набрав шесть очков. Первыми идут голландки (9 очков), вторыми — сербки (6 очков после двух матчей), третьими — китаянки (6 очков после трех матчей).

В следующем матче 22 мая россиянки во втором туре Лиги наций, который пройдет в южнокорейском Сувоне, сыграют с командой Италии. Также соперниками сборной России в туре станут команды Германии и Южной Кореи.

Лига наций — новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 15 мая по 14 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Китая. Если китаянки пробьются в первую пятерку, в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

«Финал шести» Лиги наций пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине.

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