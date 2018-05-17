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Малькова продолжит карьеру в «Енисее»
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Центральная блокирующая Ирина Малькова перейдет в волейбольный клуб «Енисей», сообщается на официальном сайте красноярской команды.
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Центральная блокирующая Ирина Малькова перейдет в волейбольный клуб «Енисей», сообщается на официальном сайте красноярской команды.
За свою карьеру 29-летняя Малькова выступала за московский «Луч», «Ладогу» из Ленинградской области, липецкий «Индезит», казанское «Динамо», «Протон» из Саратовской области. В сезоне-2016/17 блокирующая играла за швейцарский волейбольный клуб «Волеро».
Малькова — двукратная чемпионка России (2014, 2015), победительница Лиги чемпионов (2014), чемпионка мира среди клубных команд (2014).