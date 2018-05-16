Что это было, девушки? Как Россия болельщиков и Таиланд удивляла

Не грозный Таиланд

Свой второй матч в Лиге наций, а параллельно и в Кубке Ельцина, женская сборная России по волейболу проводила против совсем не грозного соперника — Таиланда. Накануне россиянки стартовали с очень непростой победы над Аргентиной — 3:1, за которой наблюдали переполненные трибуны ДИВС в Екатеринбурге. На втором нашем матче тоже случился почти аншлаг, хотя соперник как минимум был не сложнее.

Тренер россиянок Вадим Панков решил свой стартовый состав не менять. С начала первой партии у России вновь, как и накануне, вышли Ефимова, Романова, Фетисова, Воронкова, Малых и Парубец. Проигрывать первую партию, как это случилось в матче с Аргентиной, совсем не хотелось.

И начали мы с 0:3, а первое очко набрали лишь после ошибки соперника на подаче. Провал в дебюте партии продолжился: наша команда никак не могла наладить приём, плюс мы пропустили после скидки и первого темпа — 3:7. К первому техническому перерыву россиянки чуть подтянулись в счёте — 5:8, а Панков в паузе особо указаний не давал.

Как-то уж слишком сложно

Но ход матча не менялся. Тайки качественно принимали и очень быстрыми атаками регулярно ставили блок и защиту в тупик. После ошибки Воронковой в приёме наше отставание стало угрожающим — 6:11, но тут, наконец, наша команда проснулась. Три последовательно набранных очка, несколько удачных действий блока подряд — и вот уже тренер Данай Сривачарамайтакул вынужден брать тайм-аут.

И тут россиянки вроде бы догнали соперника — 11:11, однако видеоповтор отдал очко Таиланду, а потом наша команда проиграла ещё два очка — 10:14. Теперь уже Панков взял перерыв и попенял девушкам на ошибки в простых ситуациях. И они, пусть и не сразу, своего тренера услышали. При счёте 17:15 тайский тренер «проиграл» свой первый просмотр, а при счёте 17:18 — взял второй перерыв.

В тяжелейшей концовке мы уступали — 20:22, но сравняли счёт, а затем Романова исполнила эйс. Вот тут тайские руки затряслись, Фетисова первым темпом заработала двойной сетбол, а Малых забила тогда, когда это было надо — 25:23. Здорово, но как-то уж слишком сложно.

Даже честь не спасли

Второй сет начался ещё более кошмарно — 1:5. За несколько минут россиянки совершили, казалось, все возможные ошибки, и заставили Панкова взять перерыв. Он, как и замена либеро, особо не помог — 2:8 к первому запланированному перерыву. Этот результат казался каким-то совсем уже невероятным.

Однако тайкам ничего не казалось. Они внешне легко и непринуждённо удерживали и даже увеличивали своё преимущество, чудесным образом обыгрывая Россию… на блоке. При этом нужно помнить, что самой высокой в составе Таиланда была девушка ростом 184 см, и та сидела «на банке». Однако наш блок раз за разом оставался в дураках, а тайский периодически срабатывал. 7:16 ко второму техническому тайм-ауту, и спасать в этой партии можно было только честь. Не спасли и её — 13:25. Этот счёт удивил не только болельщиков на трибунах, но и, вероятно, саму сборную Таиланда.

Мелочи и частности

Теперь нужно было просто брать две партии, чтобы не потерять очков. Можно без красоты и понтов, без игры на публику и даже без удовольствия от волейбола. В третий раз в этот день россиянки проиграли первое очко в партии, но дальше задавили соперника — 8:3. Малых наконец-то начала регулярно добивать до пола, Парубец активно ей помогала. Цифровой итог не заставил себя ждать — 16:9.

Панков во время перерыва даже не разговаривал со своими подопечными — отошёл в сторонку и размышлял о чём-то там. С этой партией тоже всё было ясно — Россия играла почти в то, во что хотелось, так что упустить внушительное преимущество в семь очков вряд ли могла. Тайки, впрочем, нервы хозяйкам площадки потрепать успели, Панков даже тайм-аут взял после двух подряд проигранных очков, но это были мелочи и частности — 25:18.

Вырвали

Первое очко в партии в четвёртый раз досталось Таиланду, а потом и ещё несколько очков подряд. Панков ждать не стал и быстро взял перерыв — 2:6, во время которого существенно навтыкал Малых. Отпускать соперника дальше было никак нельзя, а мы отпускали — Кутюкова зарядила в тайский блок и довела отставание России до пяти очков — 3:8.

Нужно было догонять и как можно быстрее. Россиянки, вроде бы, с этой задачей справились — 9:10, но потом вновь упустили соперника на четыре очка. Ко второму техническому тайм-ауту наша команда отставание сократила вдвое, теперь оставалось добрать это брейковое очко, сравнивать счёт и забирать концовку.

Но строить планы легко, а Таиланд держался. При счёте 17:18 у нас было две атаки, но Парубец, в итоге, угодила в блок. И тут же желанное брейковое очко набрали тайки, чем поставили Россию в крайне тяжёлое положение — 18:21. Правда, двойной блок тайскому пайпу вернул ситуацию обратно — 21:22. Таиланд получил сетбол на подаче Романовой, и Чатчу-Он Москри, к восторгу трибун, атаковала в аут — 24:24. Тут же Малых выписала блок, а заодно и матчбол России — 25:24, и тут же Таиланд вернул его себе — 26:25. Эйс Воронковой — и вот уже 27:26 в нашу пользу. И дальше Парубец — блок-аут. И 30:28 — тяжелейшая победа России.