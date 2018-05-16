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12:45 (мск), источник: Р-Спорт

Шестеро дебютантов вошли в состав сборной России по волейболу на Лигу наций

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В окончательный состав мужской сборной России по волейболу на новый ежегодный коммерческий турнир Лига наций вошли шесть игроков, которые еще не выступали за национальную команду в официальных матчах, об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

Источник: РИА "Новости"

Ими стали Романас Шкулявичус, Инал Тавасиев, Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Игорь Филиппов и Алексей Кабешов.

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По сравнению с предварительной заявкой в окончательный состав команды не вошли связующий Сергей Гранкин, диагональные Павел Круглов и Егор Феоктистов, блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Семен Кривитченко.

В заявке сборной России на Лигу наций 21 игрок:

связующие: Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Павел Панков;.

диагональные: Константин Бакун, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Романас Шкулявичус;.

блокирующие: Илья Власов, Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский, Инал Тавасиев, Игорь Филиппов;.

доигровщики: Дмитрий Волков (капитан команды), Антон Карпухов, Егор Клюка, Александр Маркин, Ярослав Подлесных, Сергей Савин;.

либеро: Алексей Кабешов, Роман Мартынюк, Александр Соколов.

На каждый игровой уикенд разрешено заявлять не более 14 волейболистов. Первый этап сборная России проведет 25—27 мая в Польше, где соперниками россиян станут команды Польши, Кореи и Канады.

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