Шестеро дебютантов вошли в состав сборной России по волейболу на Лигу наций

Ими стали Романас Шкулявичус, Инал Тавасиев, Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Игорь Филиппов и Алексей Кабешов.
По сравнению с предварительной заявкой в окончательный состав команды не вошли связующий Сергей Гранкин, диагональные Павел Круглов и Егор Феоктистов, блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Семен Кривитченко.
В заявке сборной России на Лигу наций 21 игрок:
связующие: Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Павел Панков;.
диагональные: Константин Бакун, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Романас Шкулявичус;.
блокирующие: Илья Власов, Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский, Инал Тавасиев, Игорь Филиппов;.
доигровщики: Дмитрий Волков (капитан команды), Антон Карпухов, Егор Клюка, Александр Маркин, Ярослав Подлесных, Сергей Савин;.
либеро: Алексей Кабешов, Роман Мартынюк, Александр Соколов.
На каждый игровой уикенд разрешено заявлять не более 14 волейболистов. Первый этап сборная России проведет 25—27 мая в Польше, где соперниками россиян станут команды Польши, Кореи и Канады.