Шестеро дебютантов вошли в состав сборной России по волейболу на Лигу наций

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В окончательный состав мужской сборной России по волейболу на новый ежегодный коммерческий турнир Лига наций вошли шесть игроков, которые еще не выступали за национальную команду в официальных матчах, об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.