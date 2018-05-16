Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия ответила Америке, мощно отомстив за санкционный удар - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Футбол. Еврокубки
21:45
Марсель
Атлетико
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15.05
Россия1
Швеция3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15.05
Латвия1
Дания0
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15.05
Канада3
Германия0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
История борьбы с поллинозом: личный опыт
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Сборная России проиграла команде Чехии
13Самые красивые болельщицы чемпионата мира по хоккею
09:35 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева покидает «Галатасарай»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева покидает турецкий «Галатасарай», об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Кошелева, восстанавливающаяся после апрельской операции на колене, в интервью РИА Новости рассказала, что руководство «Галатасарая» предложило ей продлить контракт, но что у нее, несмотря на травму, есть другие предложения, над которыми она тоже думает.

«Иногда просто не хватает слов, чтобы описать чувства! “Галатасарай”! Большое спасибо! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу, всем менеджерам за этот прекрасный спортивный сезон! Каждый день был наполнен хорошим настроением и совместной работой. Пришли новые победы, наметились новые горизонты! Большое вам всем спасибо за вашу поддержку в период моих испытаний с травмой! Я всегда буду с благодарностью помнить о всех вас! Вы всегда в моем сердце», — написала Кошелева.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Галатасарае» 29-летняя Кошелева провела сезон-2017/18.

 Тренеры и спортсмены против: кто составит конкуренцию Тутберидзе
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ
Футболисты «Марселя» и «Атлетико» разыграют трофей Лиги Европы
На ЧМХ-2018 определились четвертьфинальные пары
«Зенит» выбирает тренера и может вернуть Денисова?
Кучеров помог «Тампе» сократить счет в серии КС с «Вашингтоном»
Капитан сборной России поделился ожиданиями от игры с Канадой
ВАДА готовит новый приговор РУСАДА
Новости
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь