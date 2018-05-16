Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева покидает «Галатасарай»

Ранее Кошелева, восстанавливающаяся после апрельской операции на колене , в интервью РИА Новости рассказала, что руководство «Галатасарая» предложило ей продлить контракт, но что у нее, несмотря на травму, есть другие предложения, над которыми она тоже думает.

«Иногда просто не хватает слов, чтобы описать чувства! “Галатасарай”! Большое спасибо! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу, всем менеджерам за этот прекрасный спортивный сезон! Каждый день был наполнен хорошим настроением и совместной работой. Пришли новые победы, наметились новые горизонты! Большое вам всем спасибо за вашу поддержку в период моих испытаний с травмой! Я всегда буду с благодарностью помнить о всех вас! Вы всегда в моем сердце», — написала Кошелева.