Волейболистки сборной России победили команду Аргентины в матче Лиги наций

Ранее в первом матче турнира сборная Нидерландов со счетом 3−0 обыграла команду Таиланда.
В следующем матче 16 мая сборная России в Екатеринбурге сыграет с командой Таиланда, аргентинки в тот же день встретятся с голландками.
Лига наций — новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола и призванный заменить существовавший ранее Гран-при. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 15 мая по 14 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Китая. Если китаянки пробьются в первую пятерку, в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.
«Финал шести» Лиги наций пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине.