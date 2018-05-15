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19:16 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки сборной России победили команду Аргентины в матче Лиги наций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу со счетом 3−1 одержала победу над командой Аргентины в матче первого тура Лиги наций. Встреча прошла в Екатеринбурге.

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Ранее в первом матче турнира сборная Нидерландов со счетом 3−0 обыграла команду Таиланда.

В следующем матче 16 мая сборная России в Екатеринбурге сыграет с командой Таиланда, аргентинки в тот же день встретятся с голландками.

Лига наций — новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола и призванный заменить существовавший ранее Гран-при. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 15 мая по 14 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Китая. Если китаянки пробьются в первую пятерку, в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.

«Финал шести» Лиги наций пройдет с 27 июня по 1 июля в Нанкине.

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