«Надо сыграть так, чтобы Карполю не было за нас стыдно»

Источник: AFP 2018

На смену привычному «Гран-при» в этом сезоне пришла Лига наций. Международная федерация волейбола (FIVB) надеется, что новый формат будет более привлекателен как со зрительской, так и с коммерческой точек зрения. Главное изменение в том, что теперь на предварительном этапе играют не 12, а 16 команд, причем по круговой системе — каждая с каждой. В остальном смысл тот же — шесть лучших попадут в «Финал шести», который в этом году пройдет в китайском Нанкине.

СТАВКА НА МОЛОДОСТЬ

Россия попасть туда рассчитывает. Правда, сделать это будет не так-то просто. В прошлом сезоне, напомним, наша команда стала лишь девятой. То есть, объективно сейчас мы — не та суперсила, которая наводит страх и ужас на весь волейбольный мир. Плюс состав на эту Лигу наций у нас экспериментальный. В сборной нет Татьяны Кошелевой, Наталии Гончаровой, Ирины Королевой, Евгении Старцевой и еще целого ряда опытных игроков. Кто-то травмирован, кому-то необходим отдых. Зато в команде спортсменки, которым всего по 19−20 лет — Дарья Рысева, Анна Котикова и Ангелина Лазаренко.

— Изначально я планировал, что в Лиге наций мы сыграем практически сильнейшим составом, — признался главный тренер Вадим Панков. — Но из-за травм и проблем со здоровьем пришлось вносить корректировки. С Таней Кошелевой была договоренность, что она поможет, но видите, как получилось.

— Как у нее проходит процесс восстановления?

— Она восстанавливается даже быстрее графика. С августа планирует приступить к работе с мячами. Таня всегда рвется в сборную, и мы ждем ее. Посмотрим, как пойдет процесс реабилитации.

— Многие девушки жалуются, что сезон получился тяжелым. Не было соблазна попросить старшего тренера освободить вас, например, от первого тура Лиги наций? — уточнил я у Ксении Парубец, которая будет в Екатеринбурге капитаном.

— Что вы! Это же очень интересный турнир. У нас много молодых в команде, все рвутся в бой. Мы готовы! Тем более играть при болельщиках «Уралочки» — честь для меня. Да и отдых после завершения суперлиги у нас был. Недельку.

Сборная Голландии — полуфиналист Олимпийских игр | Источник: Reuters

ЗАДАЧА — «ФИНАЛ ШЕСТИ»

Нашими соперниками по квартету в Екатеринбурге будут Аргентина, Таиланд и Нидерланды. Южноамериканок нужно обыгрывать без лишних вопросов и любым составом — тут даже говорить нечего. С азиатками будет тяжелее, но это тоже не та сборная, которой можно дарить очки. А вот с голландками ожидается настоящая «заруба». Оранжевые, напомню, полуфиналистки Олимпийских игр и в двух последних сезонах выходили в «Финал шести» «Гран-при». Намерены они добраться до этой стадии и в этом сезоне.

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— На всех будем настраиваться серьезно, — пообещал Панков. — Тем более этап Лиги наций в Екатеринбурге объединен с традиционным «Кубком Ельцина», то есть на нас — двойная ответственность. Да, команда у нас обновлена. Но, тем не менее, будем стараться побеждать в каждой игре. И задача попадания в «Финал шести» — стоит.

— Из-за нового формата турнир растянется на пять недель. Что это означает?

— Тренировочного процесса практически не будет. Сплошные перелеты да игры. Моя задача на этот турнир такова: я должен разобраться в команде, нащупать оптимальную систему игры для нее и понять, как лучше использовать каждого из игроков. И уже здесь мы постараемся сыграть так, чтобы Карполь за нас не краснел.

Кстати, в понедельник, в Ельцин-Центре состоялось открытие выставки, посвященной тренерской и педагогической деятельности Карполя. Легендарному Николаю Васильевичу 1 мая исполнилось 80 лет, а следующий сезон в «Уралочке» станет для него — 50-м!

Владимир ИВАНОВ

из Екатеринбурга.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Связующие — Татьяна Романова, Дарья Рысева. Диагональные. Анна Котикова, Дарья Малыгина, Наталья Малых.

Блокирующие — Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова.

Доигровщики — Ольга Бирюкова, Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, Ксения Парубец.

Либеро — Кристина Курносова, Дарья Талышева.

РАСПИСАНИЕ ИГР СБОРНОЙ РОССИИ