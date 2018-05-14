Панков: Задача волейболисток сборной России — выйти в финал Лиги наций

Женская Лига наций стартует в Екатеринбурге 15 мая. В дебютном старте участие примут сборные России, Аргентины, Нидерландов и Тайланда. Этот турнир будет проводиться вместо Гран-при.
«Плюс турнира в том (по отношению к Гран-при), что мы играем с лучшими командами и можем наиграть состав. У нас обновленный состав, и задача в каждой игре: играть лучше и лучше, а также выйти в финал, конечно. А из минусов — нет тренировочного процесса», — сказал Панков журналистам на пресс-конференции.
Также Панков рассказал, какие цели он ставит сам перед собой.
«Я в первую очередь должен разобраться, понять оптимальную систему в команде, которая выступит на чемпионате мира, понять, кто будет играть. Также и человеческая задача: поднять игроков на максимальный психологический уровень», — поделился он.