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15:00 (мск), источник: Р-Спорт

Панков: Задача волейболисток сборной России — выйти в финал Лиги наций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости, Вероника Столбунова. Перед женской сборной России по волейболу на Лиге наций стоит задача прибавлять от матча к матчу, наигрывать состав и в итоге выйти в финал, сказал главный тренер национальной команды Вадим Панков.

Источник: РИА "Новости"

Женская Лига наций стартует в Екатеринбурге 15 мая. В дебютном старте участие примут сборные России, Аргентины, Нидерландов и Тайланда. Этот турнир будет проводиться вместо Гран-при.

«Плюс турнира в том (по отношению к Гран-при), что мы играем с лучшими командами и можем наиграть состав. У нас обновленный состав, и задача в каждой игре: играть лучше и лучше, а также выйти в финал, конечно. А из минусов — нет тренировочного процесса», — сказал Панков журналистам на пресс-конференции.

Также Панков рассказал, какие цели он ставит сам перед собой.

«Я в первую очередь должен разобраться, понять оптимальную систему в команде, которая выступит на чемпионате мира, понять, кто будет играть. Также и человеческая задача: поднять игроков на максимальный психологический уровень», — поделился он.

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