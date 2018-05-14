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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Канал «Зенита-Казань» представил видеообзор победного финала Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл мужскую Лигу чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

В решающем матче домашнего «Финала четырёх» подопечные Владимира Алекно в пяти партиях обыграли итальянский клуб «Любе Чивитанова» со счётом 3:2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).

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«Зенит» в сезоне-2017/18 впервые выиграл все пять турниров, в которых принимал участие: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперлигу, Кубок России и Суперкубок.

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